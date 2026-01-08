«ПСЖ» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Франции начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 8 января, состоится матч за Суперкубок Франции, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Начало матча — в 21:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет стриминговая платформа Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Франции 2025 . Финал Суперкубок Франции 2025 . Финал 08 января 2026, четверг. 21:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Марсель Марсель Кто победит в основное время? П1 X П2

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды триумф праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.