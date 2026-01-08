«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.