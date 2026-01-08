Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Два гола пришли буквально из ниоткуда». Делап — о поражении «Челси» от «Фулхэма»

«Два гола пришли буквально из ниоткуда». Делап — о поражении «Челси» от «Фулхэма»
Комментарии

Нападающий «Челси» Лиам Делап прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2). Делап забил единственный гол своей команды.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хименес – 55'     1:1 Делап – 72'     2:1 Уилсон – 81'    
Удаления: нет / Кукурелья – 22'

«Конечно, это очень тяжело пережить. Мы действительно выложились как команда и долго боролись вдесятером. Ребята проявили невероятный дух, веру и характер, чтобы вернуться в игру. Их два гола пришли буквально из ниоткуда. Мы хорошо вернулись в игру, но иногда такое случается в футболе, и нам просто нужно не опускать руки.

Для меня это было трудное начало из-за нескольких травм, всегда сложно прийти в форму и начать играть. Сейчас я нахожусь в периоде, когда начинаю чувствовать себя хорошо, так что, надеюсь, это продолжится до конца сезона», — приводит слова Делапа официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Новый тренер «Челси» вряд ли оценит такой провал клуба. Внезапно уступили в дерби
Новый тренер «Челси» вряд ли оценит такой провал клуба. Внезапно уступили в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android