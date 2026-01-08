«Два гола пришли буквально из ниоткуда». Делап — о поражении «Челси» от «Фулхэма»

Нападающий «Челси» Лиам Делап прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2). Делап забил единственный гол своей команды.

«Конечно, это очень тяжело пережить. Мы действительно выложились как команда и долго боролись вдесятером. Ребята проявили невероятный дух, веру и характер, чтобы вернуться в игру. Их два гола пришли буквально из ниоткуда. Мы хорошо вернулись в игру, но иногда такое случается в футболе, и нам просто нужно не опускать руки.

Для меня это было трудное начало из-за нескольких травм, всегда сложно прийти в форму и начать играть. Сейчас я нахожусь в периоде, когда начинаю чувствовать себя хорошо, так что, надеюсь, это продолжится до конца сезона», — приводит слова Делапа официальный сайт «Челси».