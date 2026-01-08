Эрлинг Холанд стал автором 35 000-го гола в истории АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором 35 000-го гола в истории английский Премьер-лиги, сообщает Opta в социальной сети X. Норвежский форвард отличился в матче 21-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1). С момента 30 000-го гола прошло четыре года и 131 день, его автором был Крис Вуд из «Бёрнли».
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 41' 1:1 Митома – 60'
В нынешнем сезоне 25-летний Холанд забил 20 голов в 21 игре АПЛ и возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата Англии. «Манчестер Сити», набравший 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», опережающий «горожан» на пять очков при игре в запасе.
