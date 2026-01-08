Суперкомпьютер Opta определил фаворита Кубка африканских наций перед четвертьфиналом

Суперкомпьютер Opta определил шансы команд на победу в Кубке африканских наций перед 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Наибольшие шансы на победу в Кубке африканских наций — 2025:

1. Марокко — 23,3%.

2. Сенегал — 16,6%.

3. Алжир — 13,9%.

4. Нигерия — 12%.

5. Египет — 11,8%.

Расписание 1/4 финала Кубка африканских наций:

9 января, 19:00. Мали — Сенегал;

9 января, 22:00. Камерун — Марокко;

10 января, 19:00. Алжир — Нигерия;

10 января, 22:00. Египет — Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.