Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta определил фаворита Кубка африканских наций перед четвертьфиналом

Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил шансы команд на победу в Кубке африканских наций перед 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Наибольшие шансы на победу в Кубке африканских наций — 2025:

1. Марокко — 23,3%.
2. Сенегал — 16,6%.
3. Алжир — 13,9%.
4. Нигерия — 12%.
5. Египет — 11,8%.

Расписание 1/4 финала Кубка африканских наций:

9 января, 19:00. Мали — Сенегал;
9 января, 22:00. Камерун — Марокко;
10 января, 19:00. Алжир — Нигерия;
10 января, 22:00. Египет — Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

