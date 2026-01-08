Делап оценил назначение Росеньора на пост главного тренера «Челси»

Нападающий английского «Челси» Лиам Делап высказался о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера. Ранее они работали вместе в «Халл Сити».

«Все рады работать с новым тренером. Энцо [Мареска] ушёл, но нам просто нужно работать ещё усерднее под руководством Лиама и посмотреть, какие у него идеи.

Я его очень хорошо знаю, и он первоклассный тренер, поэтому надеюсь, он сможет помочь игрокам, и мы сможем начать с этого. Думаю, он действительно перспективный молодой тренер, и он любит играть в футбол. Знаю, что у него невероятная страсть к тренерской работе, поэтому надеюсь, что у него получится привнести свои идеи в наш стиль игры и помочь нам настолько, насколько сможет», — приводит слова Делапа официальный сайт «Челси».