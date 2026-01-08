Скидки
«Бавария» отправила голкипера в аренду в «Саутгемптон»

Немецкая «Бавария» на официальном сайте объявила об уходе голкипера Даниэля Переца в аренду в английский «Саутгемптон».

«Бавария» отправляет Даниэля Переца в аренду в «Саутгемптон» до конца сезона. 25-летний израильский вратарь провёл первую половину сезона в аренде в «Гамбурге». Теперь он получит дополнительный опыт в Англии.

Перец перешёл в «Баварию» из «Маккаби» Тель-Авив летом 2023 года и на данный момент провёл семь матчей в воротах «Баварии», выиграв с клубом Бундеслигу в прошлом году. За время пребывания в Мюнхене он закрепился в составе сборной Израиля, за которую провёл 10 матчей», — написано в сообщении.

