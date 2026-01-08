Хау высказался о волевой победе «Ньюкасла» в матче с «Лидсом», добытой на 90+12-й минуте

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (4:3).
«Сложно подвести итог. Это был один из тех классических матчей, где, думаю, мы не играли на пределе своих возможностей, но проявили отличный характер, и в конце игра повернулась в нашу пользу, что для нас редкость. Здорово, что всё сложилось именно так.
Это была не идеальная игра, есть над чем поработать, но главное — это настрой. Если проигрываешь, нужно иметь установку «никогда не сдаваться». В начале игры мы были немного вялыми, что удивительно. Мы разочарованы этим аспектом, но, возможно, пропущенный гол помог нам в этой игре, потому что дал нам цель, и мы играли немного свободнее.
Я рад, что Харви [Барнс] забил победный гол, это отличный момент для него. Он уже делал это за нас, но он этого заслуживает», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла» со ссылкой на Sky Sports.
- 8 января 2026
-
16:23
-
16:05«Оренбург» объявил об уходе Анри Чичинадзе Официально
-
15:55
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:15
-
14:53
-
14:48
-
14:35
-
14:32
-
14:26
-
14:12
-
13:53
-
13:42
-
13:30
-
13:23
-
13:09
-
12:47
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:49
-
11:33
-
11:02
-
10:45
-
10:26
-
10:03
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:31
-
09:18
-
06:00
-
05:18