Хау высказался о волевой победе «Ньюкасла» в матче с «Лидсом», добытой на 90+12-й минуте

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (4:3).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Ааронсон – 32'     1:1 Барнс – 36'     1:2 Калверт-Льюин – 45+5'     2:2 Жоэлинтон – 54'     2:3 Ааронсон – 79'     3:3 Гимарайнс – 90+1'     4:3 Барнс – 90+12'    

«Сложно подвести итог. Это был один из тех классических матчей, где, думаю, мы не играли на пределе своих возможностей, но проявили отличный характер, и в конце игра повернулась в нашу пользу, что для нас редкость. Здорово, что всё сложилось именно так.

Это была не идеальная игра, есть над чем поработать, но главное — это настрой. Если проигрываешь, нужно иметь установку «никогда не сдаваться». В начале игры мы были немного вялыми, что удивительно. Мы разочарованы этим аспектом, но, возможно, пропущенный гол помог нам в этой игре, потому что дал нам цель, и мы играли немного свободнее.

Я рад, что Харви [Барнс] забил победный гол, это отличный момент для него. Он уже делал это за нас, но он этого заслуживает», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла» со ссылкой на Sky Sports.

Видео: Харви Барнс забил самый поздний победный гол в АПЛ на 90+12-й минуте
