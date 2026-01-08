Скидки
Томас Мюллер оценил игру «Баварии» в этом сезоне

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер оценил первую половину текущего сезона в исполнении мюнхенской «Баварии». После 15 матчей Бундеслиги «Бавария» набрала 41 очко и располагается на первом месте в турнирной таблице.

«Бавария» провела великолепную первую половину сезона. Они не только показывают зрелищный футбол, но и упорно работают, борются и хотят побеждать. В команде чувствуется сплочённость. Они много раз выигрывали, пропуская первыми.

За игрой «Баварии» интересно наблюдать. Я старался смотреть как можно больше матчей с участием мюнхенцев», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany в социальной сети X.

