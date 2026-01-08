Барнс поделился впечатлениями от самого позднего победного гола в АПЛ

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс высказался о победном голе в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (4:3). Он оформил дубль, а его второй гол на 90+12-й минуте стал победным. По информации Opta, это самый поздний победный гол в АПЛ с момента отслеживания подобной статистики (с сезона-2006/2007).

«Это было странно, всё было очень переменчиво. Не думаю, что мы были на пике своей формы, но то, как закончилась игра, и нынешние ощущения… Уже не волнует игра, важнее результат.

Я не очень помню этот момент: повернулся, ударил, надеялся, а потом праздновал. Всё как в тумане, когда ты в штрафной, это просто инстинкт — попытаться забить, а когда вокруг столько игроков, может произойти всё что угодно.

Все знают, какая здесь атмосфера, но когда победный гол забивается на последних минутах, это что-то особенное», — приводит слова Барнса официальный сайт «Ньюкасла» со ссылкой на Sky Sports.

