Барнс поделился впечатлениями от самого позднего победного гола в АПЛ

Барнс поделился впечатлениями от самого позднего победного гола в АПЛ
Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс высказался о победном голе в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (4:3). Он оформил дубль, а его второй гол на 90+12-й минуте стал победным. По информации Opta, это самый поздний победный гол в АПЛ с момента отслеживания подобной статистики (с сезона-2006/2007).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Ааронсон – 32'     1:1 Барнс – 36'     1:2 Калверт-Льюин – 45+5'     2:2 Жоэлинтон – 54'     2:3 Ааронсон – 79'     3:3 Гимарайнс – 90+1'     4:3 Барнс – 90+12'    

«Это было странно, всё было очень переменчиво. Не думаю, что мы были на пике своей формы, но то, как закончилась игра, и нынешние ощущения… Уже не волнует игра, важнее результат.

Я не очень помню этот момент: повернулся, ударил, надеялся, а потом праздновал. Всё как в тумане, когда ты в штрафной, это просто инстинкт — попытаться забить, а когда вокруг столько игроков, может произойти всё что угодно.

Все знают, какая здесь атмосфера, но когда победный гол забивается на последних минутах, это что-то особенное», — приводит слова Барнса официальный сайт «Ньюкасла» со ссылкой на Sky Sports.

Права на видео принадлежат Premier League.

Хау высказался о волевой победе «Ньюкасла» в матче с «Лидсом», добытой на 90+12-й минуте
