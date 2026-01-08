Скидки
Видео: Харви Барнс забил самый поздний победный гол в АПЛ на 90+12-й минуте

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс принёс победу команде в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед», забив свой второй гол на 90+12-й минуте. По информации Opta, это самый поздний победный гол в английской Премьер-лиге с момента отслеживания подобной статистики (с сезона-2006/2007). «Ньюкасл Юнайтед» выиграл со счётом 4:3.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Ааронсон – 32'     1:1 Барнс – 36'     1:2 Калверт-Льюин – 45+5'     2:2 Жоэлинтон – 54'     2:3 Ааронсон – 79'     3:3 Гимарайнс – 90+1'     4:3 Барнс – 90+12'    

Права на видео принадлежат Premier League.

Кроме Харви Барнса, в составе «Ньюкасл Юнайтед» отличились Жоэлинтон и Бруно Гимарайнс (с пенальти). За «Лидс Юнайтед» забили Бренден Ааронсон (дважды) и Доминик Калверт-Льюин (с пенальти). Отметим, что «Ньюкаслу» трижды удалось отыграться.

