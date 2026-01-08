Видео: Харви Барнс забил самый поздний победный гол в АПЛ на 90+12-й минуте

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс принёс победу команде в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед», забив свой второй гол на 90+12-й минуте. По информации Opta, это самый поздний победный гол в английской Премьер-лиге с момента отслеживания подобной статистики (с сезона-2006/2007). «Ньюкасл Юнайтед» выиграл со счётом 4:3.

Кроме Харви Барнса, в составе «Ньюкасл Юнайтед» отличились Жоэлинтон и Бруно Гимарайнс (с пенальти). За «Лидс Юнайтед» забили Бренден Ааронсон (дважды) и Доминик Калверт-Льюин (с пенальти). Отметим, что «Ньюкаслу» трижды удалось отыграться.