«Это день сурка». Невилл — о возможном возвращении Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Ранее появилась информация, что норвежский специалист может возглавить «красных дьяволов».

«10 лет назад «Юнайтед» назначил главным тренером Райана Гиггза. Следом пришёл Уле. Это похоже на замкнутый круг, на фильм, который мы все уже видели, на «День сурка». Я думаю, что Уле — человек, который беззаветно любит клуб, знает своё дело и имеет необходимый опыт работы.

Но я в любом случае пожелаю удачи тому, кто возглавит «МЮ», потому что его будет ждать очень сложная работа», — приводит слова Невилла ESPN.