«Локомотив» не отпускает Годяева в аренду в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локомотива» Данилу Годяева с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако пока московский клуб не отпускает полузащитника из-за неопределённости по Дмитрию Баринову, по которому ведёт переговоры ЦСКА, чтобы купить капитана «Локомотива» уже зимой.

Ранее о желании «Крыльев» арендовать Годяева сообщал инсайдер Иван Карпов. Даниле 21 год, в нынешнем сезоне он провёл пять матчей за первую команду «Локомотива», не отметившись результативными действиями.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Крылья» — 12-е.