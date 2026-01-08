Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» не отпускает Годяева в аренду в «Крылья Советов»

«Локомотив» не отпускает Годяева в аренду в «Крылья Советов»
Комментарии

«Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локомотива» Данилу Годяева с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако пока московский клуб не отпускает полузащитника из-за неопределённости по Дмитрию Баринову, по которому ведёт переговоры ЦСКА, чтобы купить капитана «Локомотива» уже зимой.

Ранее о желании «Крыльев» арендовать Годяева сообщал инсайдер Иван Карпов. Даниле 21 год, в нынешнем сезоне он провёл пять матчей за первую команду «Локомотива», не отметившись результативными действиями.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Крылья» — 12-е.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Крылья Советов» подпишут капитана «Зенита-2» Столбова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android