Главный тренер «Интера» Киву прокомментировал победу в матче Серии А с «Пармой»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:0).

«Играть в Серии А никогда не бывает легко, всегда нужно доказывать свою состоятельность, и соперник всегда может создать тебе трудности. Здесь же всё непросто, а в таких погодных условиях было ещё сложнее. Мы старались доминировать, прорвать их низкий оборонительный блок, а с 10 игроками за линией мяча это никогда не бывает легко. Мы пытались чаще делать навесы и бить из-за пределов штрафной, но главное – это победа и исключительный настрой ребят.

Статистику приятно читать, но важно то, что ты выносишь на поле: настрой, желание и амбиции, чтобы продолжить сезон, в котором у нас много целей. Нет матчей, которые можно недооценивать: опасность всегда подстерегает за углом. Каждый перехваченный мяч может привести к контратаке, и у Пельегрино есть всё необходимое, чтобы её провести. У них много быстрых игроков, мы хорошо справлялись с тем, чтобы не допускать слишком много, но могли бы сделать ещё несколько качественных навесов и быть более терпеливыми, чтобы рисковать ещё меньше», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».