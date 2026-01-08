Скидки
Экс-судья АПЛ Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно по делу о непристойном видео с ребёнком

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Дэвид Кут получил девять месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о непристойном видео с ребёнком. Об этом сообщает британское онлайн-издание BBC.

В сентябре 2025-го Куту предъявили обвинение в изготовлении непристойного видео с участием ребёнка, инцидент произошёл в январе 2020 года. В октябре Дэвид признал вину и был выпущен под залог.

Ранее Кут был отстранён от работы на матчах английской Премьер-лиги из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. Дэвид в частной беседе оскорбил немецкого специалиста и мерсисайдский клуб. Позднее Кут признался, что употреблял наркотические вещества.

