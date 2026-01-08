Скидки
«Две команды, обладающие значительным потенциалом». Киву — о встрече «Интера» с «Наполи»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата Италии с «Наполи». Встреча состоится 11 января.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
«Первая половина сезона ещё не закончилась: матч с «Лечче» ещё предстоит сыграть. Понимаем важность игры с «Наполи». Мы прошли половину сезона: каждый матч и каждое очко важны, и мы это осознаём.

«Интер» и «Наполи» — две команды, обладающие индивидуальным мастерством и высокой интенсивностью. Им, а также «Милану», «Ювентусу» и «Комо», следует отдать должное. Также поздравляю «Рому», которая проводит отличный сезон. Именно 90 минут способствуют росту и зрелости команды. В воскресенье встретятся два клуба, обладающие значительным потенциалом, и не только в борьбе за место в турнирной таблице Серии А», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. «Интер» располагается на первой строчке, заработав 42 очка.

