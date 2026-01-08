Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Хетафе»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч 19-го тура испанской Примеры с «Хетафе». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Встреча состоится в пятницу, 9 января. Команды будут играть на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился.

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. «Хетафе» располагается на 10-й строчке, заработав 21 очко.