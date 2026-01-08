Скидки
«Тоттенхэм» хочет подписать Андрея Лунина из «Реала» — источник

Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину и хочет подписать его в январе, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, также Лунин интересен «Брайтону» и «Ноттингем Форест».

Андрею Лунину 26 лет. За «Реал» он выступает с 2018-го. Украинец довольствуется ролью запасного вратаря, в этом сезоне он провёл только два матча — по одному в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Действующий контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до конца июня 2030 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунина в € 15 млн.

