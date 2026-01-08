«Ахмат» отправился на первый сбор в Турцию, где проведёт два матча с сербскими клубами

Грозненский «Ахмат» отправился на зимние тренировочные сборы в Белек (Турция). На первом сборе команда проведёт два контрольных матча. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В Белеке наша команда проведет три подготовительных сбора. На первом этапе подготовки сыграем два контрольных матча с командами из Сербии: «Нови-Пазар» (13 января) и «ОФК Белград» (18 января)», — написано в сообщении.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.