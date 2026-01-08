«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за € 30 млн — ESPN

Бразильский «Крузейро» и санкт-петербургский «Зенит» приблизились к соглашению о переходе полузащитника Жерсона за € 30 млн, сообщает ESPN. По данным источника, «Крузейро» заплатит сине-бело-голубым € 26 млн сразу и ещё € 4 млн в виде бонусов. Сейчас стороны обсуждают порядок выплаты бонусной части.

Действующее трудовое соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.