Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за € 30 млн — ESPN

«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за € 30 млн — ESPN
Комментарии

Бразильский «Крузейро» и санкт-петербургский «Зенит» приблизились к соглашению о переходе полузащитника Жерсона за € 30 млн, сообщает ESPN. По данным источника, «Крузейро» заплатит сине-бело-голубым € 26 млн сразу и ещё € 4 млн в виде бонусов. Сейчас стороны обсуждают порядок выплаты бонусной части.

Действующее трудовое соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за € 30 млн — Абреу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android