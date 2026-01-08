«Оренбург» объявил об уходе Анри Чичинадзе

«Оренбург» в социальных сетях сообщил о расторжении контракта с грузинским защитником Анри Чичинадзе.

«Между клубом и игроком достигнуто соглашение о досрочном прекращении сотрудничества. Благодарим Анри за игру и время, проведённое в команде, до встречи на футбольных полях!» — написано в сообщении.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 28-летний Чичинадзе провёл 15 матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.