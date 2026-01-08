«Это не трофей, а шутка». Фернандо Морьентес — о Суперкубке Испании

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес вспомнил забавную историю, связанную с Суперкубком Испании. Фернандо выигрывал этот трофей, будучи игроком «сливочных». В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико».

«Моим первым трофеем в «Реале» был Суперкубок. Помню это. Даже не играл в матче за Суперкубок Испании, но для меня это было так захватывающе. Словно чемпионат мира. Я кричал и просил подлить шампанского, а все остальные парни спокойно переодевались в раздевалке. Никто даже и не думал праздновать.

Тогда я пришёл в замешательство, кто-то сказал мне: «Парень, угомонись. Мы здесь для победы в Ла Лиге или Лиге чемпионов. Успокойся, отправляйся домой, проспись и приезжай завтра на тренировку». «Но мы же выиграли трофей!» — ответил я. «Какой трофей?! Это шутка, а не трофей», — приводит слова Морьентеса The Touchline в социальной сети X.