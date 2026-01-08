Экс-игрок киевского «Динамо» Таранухин: Александр Алиев* отличался небольшим умом

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался об экс-полузащитнике «Локомотива» и «Анжи» Александре Алиеве*.

— Про Алиева что‑то вспоминается?

— У него был очень хороший удар. И он не просто понимал, что у него есть удар, а открывался, находил позиции, чтобы проявить своё лучшее качество. Всё делал, чтобы себя вывести на убойную позицию.

— В личностном плане странности замечали за ним?

— Отличался явно небольшим умом. Мог ляпнуть что‑то, совершенно не подумав. А, может, думал, но говорил явно такое, что точно не стоит. Так происходит и по сей день. Человек говорит такие вещи… Думаю, что здесь своего мнения нет у человека. Причём со многими парнями из команды общаемся, даже несмотря на текущую ситуацию. Разговариваем, переписываемся, видимся на сборах в Турции. Все понимают, что случилась трагедия. Но всё равно желают удачи, — приводит слова Таранухина «Матч ТВ»

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.