В «Манчестер Сити» уверены, что купят Гехи за £ 30 млн в ближайшие дни — Mirror

Комментарии

В «Манчестер Сити» считают, что опередили «Ливерпуль» в борьбе за центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. «Красным» не удалось договориться о зарплате с английским футболистом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «горожане» уверены, что в ближайшие дни смогут осуществить трансфер Гехи за £ 30 млн (€ 34,5 млн). Подчёркивается, что 25-летний защитник хочет поработать под руководством Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Марк Гехи Подробнее
