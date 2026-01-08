Канищев: Жерсон сразу сказал, что не будет играть за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе полузащитника Жерсона из санкт-петербургского клуба. Ранее ESPN сообщал, что «Крузейро» и «Зенит» приблизились к соглашению о переходе 28-летнего футболиста за € 30 млн.

«Можно только поздравить «Зенит», что он всё-таки вернёт вложенные в Жерсона деньги. Жаль, игрок был хороший, но по определённой причине просто не захотел здесь играть. Жерсон просто оказался порядочным парнем и отнёсся с уважением к своим агентам, которых обманули. Он сразу сказал, что не будет здесь играть. Вот и всё», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

