Игрок «Арсенала» может заменить Семеньо в «Борнмуте», близкого к уходу в «Сити» — источник

«Борнмут» заинтересован в подписании 18-летнего футболиста «Арсенала» Итана Нванери. «Вишни» рассматривают вариант с его арендой до конца нынешнего сезона, и считают, что он способен заменить крайнего нападающего Антуана Семеньо, близкого к переходу в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «канониры» не хотят продавать Нванери, поскольку видят в нём большой талант. В свою очередь, английский футболист не спешит уходить из команды, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, и, вероятнее всего, примет решение о будущем летом.

В нынешнем сезоне Нванери принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

