Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может уйти в аренду в «Аякс» — Voetbal International

«Аякс» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мануэля Угарте. Амстердамский клуб рассматривает вариант с арендой 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, уругвайский игрок не против перехода в нидерландский гранд, однако препятствием может стать его заработная плата. Клубам предстоит договориться относительного данного момента.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Угарте со стороны «Галатасарая».

В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

