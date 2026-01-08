«Ман Сити» может побороться с «Баварией» за игрока из АПЛ стоимостью € 35-40 млн — CO

«Манчестер Сити» следит за правым защитником «Брентфорда» Микаелем Кайоде. В стане «горожан» впечатлены хладнокровием 21-летнего футболиста в обороне и умением подключаться к атаке. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помимо английского клуба, за итальянским игроком также следят «Бавария», «Ювентус» и «Интер». Если в зимнее трансферное окно поступит официальное предложение, «Брентфорд» потребует € 35-40 млн за переход Кайоде. Подчёркивается, что грядущим летом цена на защитника может возрасти.

В нынешнем сезоне Кайоде принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

