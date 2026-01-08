«Меняют шило на мыло». Канищев — о Карседо в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

«Ничего не знаю о Карседо. Видно только одно, что «Спартак» всё время меняет шило на мыло. Постоянная история, одно и то же по кругу. Карседо ждёт то же самое через годик, а то и меньше — судьба всех предыдущих тренеров. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадёживающее», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

