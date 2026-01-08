Скидки
«Крузейро» предложил € 25+2 млн за Жерсона, € 10 млн будут выплачены сразу — Венансио

«Крузейро» предложил «Зениту» € 27 млн за переход полузащитника Жерсона, из которых € 2 млн будут выплачены сине-бело-голубым при достижении футболистом определённых целей. Об этом сообщают журналисты Central da Toca Самуэль Венансио и Тиаго Маттар.

По информации источника, клуб из Белу-Оризонти готов сразу выплатить «Зениту» € 10 млн за трансфер Жерсона. Подчёркивается, что на текущий момент санкт-петербургская команда не приняла указанное предложение.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
