«Аль-Хиляль» готов заплатить £ 100 млн за Фернандеша и дать оклад в £ 28 млн — indykaila

«Аль-Хиляль» возобновил подготовку к приобретению полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт indykaila News на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить манкунианцам £ 100 млн за переход португальского футболиста. При этом сам Фернандеш будет зарабатывать £ 600 тыс. в неделю (£ 28,8 млн в год).

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

