Президент «Динамо» Мх Гаджиев: какое безобразие — я ещё не поздравил Евсеева с юбилеем

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что ещё не успел поздравить главного тренера команды Вадима Евсеева с днём рождения, которому сегодня, 8 января, исполнилось 50 лет.

«Я сейчас открыл старую переписку с Вадимом Евсеевым и увидел, как поздравлял его с днём рождения. Но это переписка старая, а сейчас — какое безобразие — не поздравил ещё. Обязательно напишу! Желаю, чтобы мы вместе добрались до самой высокой горы, самых высоких турнирных позиций. Мы вместе делаем большое дело», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

