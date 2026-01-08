«Зенит» рассматривает игрока «Ботафого» на случай ухода Жерсона — ESPN

«Зенит» рассматривает 24-летнего полузащитника «Ботафого» Данило в качестве возможной замены для Жерсона в случае его перехода из санкт-петербургского клуба в «Крузейро». Об этом сообщает Fogaonet со ссылкой на ESPN.

По информации источника, если сине-бело-голубые решат приобрести Данило, это произойдёт грядущим летом, а не в нынешнее трансферное окно.

Ранее ESPN сообщал, что «Крузейро» предложил «Зениту» € 26+4 млн за переход Жерсона.

Данило выступает в составе «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: