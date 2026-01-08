«Зенит» принял предложение о переходе Жерсона в «Крузейро» за € 27+3 млн — Романо

Сделка о переходе полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро» заключена между всеми заинтересованными сторонами. Санкт-петербургский клуб принял предложение о переходе 28-летнего футболиста в бразильский клуб за € 27 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Романо подчёркивает, что Жерсон готов к возвращению в Бразилию.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: