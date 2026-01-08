«Милану» интересны защитники из «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест» — Calciomercato

«Милан» проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Ливерпуля» Джозефу Гомесу. Мерсисайдцы не изъявляют желания продать английского футболиста. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский гранд также следит за 23-летним центральным защитником «Ноттингем Форест» Мурилло. Однако на текущий момент не было переговоров о переходе бразильского игрока.

После 17 матчей чемпионата Италии «Милан» заработал 38 очков и занимает второе место. В 18-м туре «россонери» встретятся с «Дженоа». Игра состоится в четверг, 8 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

