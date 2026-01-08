Скидки
Боселли переходит в «Краснодар», а Кокшаров — в «Пари НН» — источник

Боселли переходит в «Краснодар», а Кокшаров — в «Пари НН» — источник
Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли переходит в «Краснодар», а форвард «быков» Александр Кокшаров — в нижегородский клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Как подчёркивает источник, это разные сделки, а не обмен, однако они взаимосвязаны (общая сумма в районе 100 млн рублей). «Краснодар» будет обладать правом приоритетного выкупа Кокшарова. Отступные 21-летнего футболиста по контракту с «Пари НН» составят 500 млн рублей, если команда играет в Мир РПЛ и 200 млн рублей — если в Лиге Pari. Контракт с Кокшаровым рассчитан на полтора года.

После завершения первой части сезона РПЛ «Краснодар» набрал 40 очков и занимает первое место. «Пари НН» заработал 14 очков и располагается на 14-й строчке.

