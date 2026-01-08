«Аль-Хиляль» с Малкомом разгромил «Аль-Хазм» и укрепил лидерские позиции в Про-Лиге

Завершился матч 14-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Хазм». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра игры выступил Гленн Нюберг. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. На 56-й минуте полузащитник Рубен Невеш укрепил преимущество хозяев. На 90-й минуте нападающий Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.

В составе команды Симоне Индзаги играл экс-нападающий «Зенита» Малком.

После 14 матчей саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» набрал 35 очков и занимает первое место. «Аль-Хазм» заработал 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Насром» (12 января), а «Аль-Хазм» с клубом «Аль-Наджма» (12 января).

