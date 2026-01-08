Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Хазм, результат матча 8 января 2026, счет 3:0, 14-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» с Малкомом разгромил «Аль-Хазм» и укрепил лидерские позиции в Про-Лиге
Завершился матч 14-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Хазм». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра игры выступил Гленн Нюберг. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 14-й тур
08 января 2026, четверг. 17:55 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Милинкович-Савич – 30'     2:0 Невеш – 56'     3:0 Нуньес – 90'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. На 56-й минуте полузащитник Рубен Невеш укрепил преимущество хозяев. На 90-й минуте нападающий Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.

В составе команды Симоне Индзаги играл экс-нападающий «Зенита» Малком.

После 14 матчей саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» набрал 35 очков и занимает первое место. «Аль-Хазм» заработал 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Насром» (12 января), а «Аль-Хазм» с клубом «Аль-Наджма» (12 января).

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Стоимость экс-игрока «Зенита» Малкома снизилась на € 2 млн — Transfermarkt

Российские футболисты за рубежом:

