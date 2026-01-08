«ПСЖ» — «Марсель»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Франции

Сегодня, 8 января, состоится матч за Суперкубок Франции, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Начало матча — в 21:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар. В прямом эфире встречу сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Шевалье, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Невеш, Руис, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

«Марсель»: Рульи, Павар, Балерди, Медина, Веа, Хёйбьерг, Эмерсон, Кондогбиа, Гринвуд, Пайшао, Гуири.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды триумф праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.

Как Сафонов стал героем ФИФА: