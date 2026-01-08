Скидки
В Бразилии назвали приоритетный выбор «Зенита» для замены Жерсона, близкого к уходу

Комментарии

23-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон является приоритетной целью «Зенита» на случай перехода Жерсона в «Крузейро». Об этом сообщает Fogaonet со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде.

По информации источника, сине-бело-голубым также интересен полузащитник Данило из «Ботафого», однако кандидатура Джона выступает в качестве приоритетного варианта. Подчёркивается, что недавно «Зенит» связывался с «Ред Булл Брагантино» относительно возможного перехода бразильского футболиста.

Джон играет за нынешнюю команду с лета 2024 года. За этот период хавбек принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

