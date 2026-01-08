Скидки
В Испании хотят перенести проведение Суперкубка 2027 года на февраль — Marca

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ведёт работу о переносе проведения Суперкубка страны на первую неделю февраля с 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, подобное намерение появилось у RFEF после переговоров со всеми клубами, участвующими в соревновании. Данное желание о переносе Суперкубка обусловлено тем, что на текущий момент его проведение выпадает на последние дни рождественских праздников.

Также подчёркивается, наиболее вероятно, что в 2027 году турнир примет Катар. Однако Саудовская Аравия желает продлить соглашение об организации Суперкубка Испании у себя.

