В Костроме уже весной 2026 года должен открыться стадион, соответствующий требованиям РПЛ

В Костроме уже весной 2026 года должен открыться стадион, соответствующий требованиям РПЛ
Генеральный директор ФК «Спартак» Кострома Юрий Филаков заявил, что во время зимней паузы ключевая задача клуба — открыть новый стадион.

«Подтверждаю слова нашего старшего тренера Евгения Валерьевича Таранухина. В период зимней паузы наша ключевая задача — завершить строительство и открыть новый стадион. Это даст нашим болельщикам возможность поддерживать команду в Костроме сразу по возобновлении Первенства. Текущие темпы работ вселяют в нас уверенность, что мы успеем.

Одновременно клуб оформит лицензию РФС-1 и добьётся присвоения стадиону первой категории», — сообщил Филаков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Спартак» Кострома объявил о подписании Амура Калмыкова

Самые титулованные футбольные клубы России:

