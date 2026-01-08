В Костроме уже весной 2026 года должен открыться стадион, соответствующий требованиям РПЛ

Генеральный директор ФК «Спартак» Кострома Юрий Филаков заявил, что во время зимней паузы ключевая задача клуба — открыть новый стадион.

«Подтверждаю слова нашего старшего тренера Евгения Валерьевича Таранухина. В период зимней паузы наша ключевая задача — завершить строительство и открыть новый стадион. Это даст нашим болельщикам возможность поддерживать команду в Костроме сразу по возобновлении Первенства. Текущие темпы работ вселяют в нас уверенность, что мы успеем.

Одновременно клуб оформит лицензию РФС-1 и добьётся присвоения стадиону первой категории», — сообщил Филаков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

