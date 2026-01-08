Скидки
Главная Футбол Новости

«Думаю, всё получится». Отец Жерсона — о переходе футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

«Думаю, всё получится». Отец Жерсона — о переходе футболиста из «Зенита» в «Крузейро»
Комментарии

Маркао Силва, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, выразил оптимизм в отношении потенциального перехода 28-летнего футболиста в «Крузейро». Сегодня, 8 января, журналист Фабрицио Романо сообщил, что санкт-петербургский клуб принял предложение «Крузейро» о переходе Жерсона за € 27+3 млн.

«Посмотрим, что будет. Надеюсь, сделка состоится, потому что ситуация накаляется. Но я думаю, всё получится.

Жерсон спокоен. У нас партнёрские отношения, основанные на доверии, как у отца и сына. Я позиционирую себя как профессионала, поэтому откладываю роль отца и сосредотачиваюсь с Жерсоном на рабочих моментах», — приводит слова Маркао Itatiaia.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
