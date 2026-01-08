Скидки
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Суперкубка Испании, 8 января

«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на полуфинал Суперкубка Испании
Комментарии

Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Галлахер, Коке, Баэна, Симеоне, Сёрлот, Альварес.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гарсия.

В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

