«ПСЖ» — «Марсель»: Дембеле открыл счёт на 13-й минуте
В эти минуты проходит матч за Суперкубока Франции, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Команды играют на «Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед» (Кувейт). В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Леонар. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «ПСЖ».
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13' 1:1 Гринвуд – 76'
Нападающий парижского клуба Усман Дембеле открыл счёт в матче на 13-й минуте.
«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.
Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды триумф праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.
