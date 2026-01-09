Результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В четверг, 8 января, завершился 19-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 19-го тура Серии А:

6 января, вторник:

«Пиза» — «Комо» — 0:3;

«Лечче» — «Рома» — 0:2;

«Сассуоло» — «Ювентус» — 0:3.

7 января, среда:

«Наполи» — «Верона» — 2:2;

«Болонья» — «Аталанта» — 0:2;

«Лацио» — «Фиорентина» — 2:2;

«Торино» — «Удинезе» — 1:2;

«Парма» — «Интер» — 0:2.

8 января, четверг:

«Кремонезе» — «Кальяри» — 2:2;

«Милан» — «Дженоа» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 42 очка. На втором месте расположился «Милан» с 39 очками. На третьей строчке находится «Наполи», в активе которого 38 очков.