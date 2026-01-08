Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим игроком в немецкой Бундеслиге по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Помимо Гарри Кейна, на награду претендовали Майкл Олисе, Йосип Станишич (оба «Бавария»), Патрик Виммер («Вольфсбург»), Ян Диоманд и Кристоф Баумгартнер (оба «РБ Лейпциг»).

Процесс присуждения награды состоит из двух этапов: сначала учитываются результаты игроков за рассматриваемый период, а затем – выбор болельщиков и экспертов.

Форвард забил пять мячей в трёх декабрьских матчах чемпионата Германии, нанеся 18 ударов по воротам соперников.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Гарри Кейн высказался о трудностях изучения немецкого языка и назвал своё любимое слово
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android