Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим игроком в немецкой Бундеслиге по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Помимо Гарри Кейна, на награду претендовали Майкл Олисе, Йосип Станишич (оба «Бавария»), Патрик Виммер («Вольфсбург»), Ян Диоманд и Кристоф Баумгартнер (оба «РБ Лейпциг»).

Процесс присуждения награды состоит из двух этапов: сначала учитываются результаты игроков за рассматриваемый период, а затем – выбор болельщиков и экспертов.

Форвард забил пять мячей в трёх декабрьских матчах чемпионата Германии, нанеся 18 ударов по воротам соперников.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отметился тремя результативными передачами.