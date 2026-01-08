Эйден Хевен — самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед», забивавший автогол в АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен забил гол в свои ворота в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2). Тем самым англичанин стал самым молодым игроком «красных дьяволов» с автоголом в АПЛ. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Игрок обороны «МЮ» отправил мяч в свои ворота в возрасте 19 лет и 107 дней. Молодой защитник провёл 11 встреч за клуб из Манчестера в нынешнем сезоне, в которых отдал одну голевую передачу.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» 17 января.