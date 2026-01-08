«ПСЖ» — «Марсель»: Гринвуд сравнял счёт на 76-й минуте, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч за Суперкубок Франции, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Команды играют на «Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед» (Кувейт). В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Леонар. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:1.

Мэйсон Гринвуд сравнял счёт в матче, реализовав пенальти, на 76-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле на 13-й минуте.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды победу праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.