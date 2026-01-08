Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов отреагировал на гол «ПСЖ» в матче с «Марселем», показав травмированную руку

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на гол своей команды в матче с «Марселем» за Суперкубок Франции. Счёт в игре 1:0 в пользу парижского клуба, мяч забил нападающий Усман Дембеле на 12-й минуте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'    

«Для тех, кто не следит. Дембеле, 12-я минута, ведём 1:0», – написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Отметим, голкипер продолжает фиксировать руку после травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь сломал левую руку в послематчевой серии пенальти.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

Комментарии
Все новости

