«Нам нужно, чтобы «Эмирейтс» снова был с нами». Деклан Райс — перед игрой с «Ливерпулем»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 8 января в 23:00 мск.

«Это очень важная игра. Нам нужно, чтобы «Эмирейтс» снова был с нами. Мы не проигрывали дома, нам нужно выйти на поле и выложиться на полную.

Нужно быть в правильном настроении, нужно передать эту энергию на поле, дать им [болельщикам] повод для радости и поддержки нас. Всё происходит шаг за шагом, это всего лишь ещё одна победа в рождественском расписании, надеюсь, сможем одержать эту победу и продолжить двигаться вперёд», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

После 20 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 34 очка и идёт на четвёртой строчке.