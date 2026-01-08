Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нужно, чтобы «Эмирейтс» снова был с нами». Деклан Райс — перед игрой с «Ливерпулем»

«Нам нужно, чтобы «Эмирейтс» снова был с нами». Деклан Райс — перед игрой с «Ливерпулем»
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 8 января в 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень важная игра. Нам нужно, чтобы «Эмирейтс» снова был с нами. Мы не проигрывали дома, нам нужно выйти на поле и выложиться на полную.

Нужно быть в правильном настроении, нужно передать эту энергию на поле, дать им [болельщикам] повод для радости и поддержки нас. Всё происходит шаг за шагом, это всего лишь ещё одна победа в рождественском расписании, надеюсь, сможем одержать эту победу и продолжить двигаться вперёд», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

После 20 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 34 очка и идёт на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Топ «Арсенала», надежда «Реала» и «новый Кроос». Таланты, от которых ждём прорыва в 2026-м
Топ «Арсенала», надежда «Реала» и «новый Кроос». Таланты, от которых ждём прорыва в 2026-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android